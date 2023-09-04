تداول 530 شاحنة خضروات وفواكه بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، وهي 10 سفن، وتداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 530 شاحنة خضروات وفواكه و75 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 243 شاحنة و12 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 287 شاحنة و63 سيارة.

رحلات مكوكية «وصول وسفر»

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و243 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهى سينا، أيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1171 راكب بموانيها.