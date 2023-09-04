محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض «أهلا مدارس».. الخصومات تصل لـ25%

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، معرض «أهلا مدارس» في مدينة الغردقة، ويضم 20 عارضا لجميع السلع بخصم يبدأ من 15% إلى 25% للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومحاربة جشع التجار، بحضور عدد من قيادات التموين والغرفة التجارية ورؤساء المدن والأحياء.

معرض أهلا مدارس بالغردقة

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لـ«الوطن»، إلى أن معرض أهلا مدارس يضم 20 عارضًا لجميع السلع بخصم يبدأ من 15% وتصل إلى 25% لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر؛ لتخفيف عن أولياء الأمور طبقًا لتوجيهات الدولة بإقامة مثل هذه المعارض قبل العام الدراسي الجديد؛ لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين.

معرض أهلا مدارس في البحر الأحمر

وأشار حنفي إلى أنّه تم الانتهاء من تجهيزات معارض أهلا مدارس في مدن رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتضم جميع السلع ما بين مكتبات، ومحلات لبيع الزي المدرسي، وبيع الشنط المدرسية، وبيع الأحذية، وسوبر ماركت، وبيع المنظفات، وبيع المجمدات، مؤكدا افتتاح معرض أهلا مدارس في مدينة سفاجا خلال الساعات القليلة المقبلة.

معرض أهلا مدارس في القصير

وشهدت مدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر افتتاح معرض أهلا مدارس، بشارع جامعة الدول العربية، ويضم مستلزمات وأدوات مدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق بين التموين والغرفة التجارية.