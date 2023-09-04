«الإسكندرية السينمائي» يكرم ابن مصر الفنان اليوناني «كوستاس فيرس»

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي، الأمير أباظة، تكريم ابن مصر الفنان اليوناني، كوستاس فيرس، بالدورة الـ39 للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وترجع أصول مولد الفنان كوستاس فيراس، الذي يكرم في مهرجان الإسكندرية، إلى حي شبرا العريق بالقاهرة، ودرس الإخراج السينمائي باليونان وأخرج للسينما أكثر من 60 فيلما.

معلومات عن كوستاس فيرس

وقبل أن يعمل مخرجا مستقلا، عمل مساعد مخرج لعدد من كبار مخرجي أوروبا، ثم أصبح بعدها رائدا ثقافيا، فيما عرف بمجموعة تطوير السينما اليونانية الجديدة، وقد تعاون على مر تاريخه مع عدد من أقرانه الفرنسيين واليونانيين، لإنتاج أعمال موسيقية ومسرحية وسينمائية.

ومنذ 1073 انتعش مشواره الفني بشكل عام، وفي السينما بشكل خاص، إذ حصل على جائزة الدب الفضي عام 1984 من مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه Rembetiko، كما قام باخراج وكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية، وحصلت معظم أفلامه السينمائية على جوائز وتكريمات في محافل ومهرجانات دولية، مثل جائزة إنجاز العمر من مهرجان سميرنا، إلى جانب أكثر من 12 جائزة وتنويه خاص.

أعمال المخرج اليوناني المصري العالمية

كما حوى مشواره السينمائي علي بعض الأعمال الهامة مثل the murdress Prometheus 2nd person، وtwo moons in August، وغيرها.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية، يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير، الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.