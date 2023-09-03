مواعيد فعاليات مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية.. 17 عرضا مجانا

أعلنت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية مواعيد فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، إذ تضم 17 عرضا مسرحيا بينها عرضان خارج التسابق، منقسمين إلى 9 عروض للطلاب المتخصصين و8 عروض للطلاب غير المتخصصين، وتبدأ العروض يوم السبت المقبل وتنتهي يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري.

وتقدم «الوطن» جدول مهرجان المسرح العربي الذي يقام في الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية، والتي يسمح خلالها الدخول للمواطنين مجانا دون تذاكر أو دعاوي بهدف تنمية الحياة الثقافية.

تفاصيل حفل الافتتاح

وتنظم إدارة المهرجان حفل الافتتاح، يوم الجمعة المقبلة في مكتبة الإسكندرية، ويجرى عرض مسرحية «سقوط موسيقي» من إخراج الطالب عبد اللطيف جريند، يوم السبت المقبل، وعرض مسرحية «حفل مسرحي» من إخراج الطالب محمد خالد، ومسرحية «السراب.. القاع يليق بنا» من إخراج الطالب محمد هاني السادات، يوم الأحد 10 سبتمبر في قصر ثقافة الأنفوشي.

عروض مهرجان المسرح العربي

وتُعرض مسرحية «سينما 30» من إخراج الطالب رامي نادر على مسرح ليسيه الحرية، ومسرحية «الخازن» من إخراج الطالب عبد الرحمن هريدي في قصر ثقافة الأنفوشي، يوم الإثنين 11 سبتمبر.

وتُقام مسرحية «ليلة زفاف» من إخراج الطالب سمعان نعمة الله، على مسرح ليسيه الحرية، ومسرحية «رحلة البحث عن مجدي»، من إخراج الطالب عمرو نبيل، في قصر ثقافة الأنفوشي، يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.

ويتم عرض مسرحية «رأس الفول»، من إخراج الطالب أحمد عبد الرحيم، يوم الأربعاء 13 سبتمبر في قصر ثقافة الأنفوشي.

ويجرى عرض مسرحية «الناسك»، من إخراج الطالب أشرف علي على مسرح ليسيه الحرية، ومسرحية «الممر» من إخراح الطالب محمد عطا في قصر ثقافة الأنفوشي، يوم الخميس 14 سبتمبر.

وتُعرض مسرحية «مطعم كيوشي يرحب بكم» من إخراج الطالب محمود طنطاوي، ومسرحية «أولادنا في لندن» من إخراج الطالب عمرو خميس في قصر ثقافة الأنفوشي، يوم الجمعة 15 سبتمبر.

وتُقام مسرحية «سان مالو» من إخراج الطالب أنس النيلي، ومسرحية «الأيام المخمورة» من إخراج الطالب عبد الرحمن طلعت في قصر ثقافة الأنفوشي، يوم السبت 16 سبتمبر.

ويتم عرض مسرحية «الدخان» من إخراج الطالب صلاح إيهاب، ومسرحية «صلة» من إخراج الطالب أحمد علاء في قصر ثقافة الأنفوشي، يوم الأحد 17 سبتمبر.

ويجرى عرض مسرحية «برلنتي» من إخراج الطالب يوسف الكسار في قصر ثقافة الأنفوشي يوم الإثنين 18 سبتمبر، وتنظم إدارة المهرجان حفل الختام وتوزيع الجوائز في نفس اليوم، بمسرح سيد درويش في الإسكندرية.

تفاصيل الدورة الرابعة في الإسكندرية

وتحمل الدورة الرابعة من المهرجان اسم الفنان ماجد الكدواني، ويتم فيها تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي وحسام داغر وعثمان محمد علي، وتوجد جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.وقال محمد عصمت، مدير المهرجان أنه تم اختيار «عامر» لإطلاق اسمها على الجائزة لكونها سكندرية ومن المؤثرين في الفن بشكل عام.