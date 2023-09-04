محافظ الشرقية: الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات في قطاع التموين بتكلفة مليار جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع التموين والتجارة الداخلية تضم مجمع للخدمات وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة إجمالية قيمتها مليار و108 ملايين و954 ألف جنيه.

وكشف «غراب» عن جاهزية 93 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

تنفيذ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتي تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

إنشاء صومعة الصالحية بـ18 خلية تخزين

وأشار محافظ الشرقية إلى الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة الصالحية والتي تضم 18 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 340 مليونا و220 ألف جنيه وكذلك صومعة طوخ القراموص، والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طنا وخلية تفريغ سعة 75 طنا وبتكلفة 71 مليون جنيه بالإضافة إلى صومعة الحسينية والتي تضم 6 خلايا تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 52 مليونا و734 ألف جنيه، وكذا صومعة منيا القمح والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طنا وخلية تفريغ سعة 75 طنا وبتكلفة 73 مليون جنيه.

إنشاء صومعة العاشر من رمضان

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة العاشر من رمضان والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 120 مليون جنيه وكذلك صومعة أبو حماد الحقلية والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طنا، وخلية تفريغ سعة 75 طنا وبتكلفة 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى صومعة أبو حماد بمدينة القرين والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن، و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 121 مليون جنيه، وكذا صومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5000 طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 220 مليون جنيه.