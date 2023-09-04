فحص 3500 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري في الشرقية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة الشرقية، إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال شهر أغسطس الماضي 2023 بإجراء الفحص لـ2000 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص 1505 رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان، وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكدًا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

توفير إنتاج محلي جيد

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.