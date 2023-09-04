بدء حصاد محصول الأرز وزراعة 9 أصناف عالية الإنتاجية في الشرقية

تستعد محافظة الشرقية لحصاد المحاصيل الصيفية ومن أبرزها الأرز، وهو أحد المحاصيل الاستراتيجية.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمديرية الزراعة في محافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إنّ إجمالي المساحة المنزرعة في المحافظة بمحصول الأرز نحو 298 ألفًا و622 فدانًا، لافتا إلى أنّ المساحة التي تم تسويتها بالليزر في موسم الزراعة تبع الخدمة الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمساحة 1151 فدانًا في 83 تجميعة بمراكز أبو حماد، منيا القمح، ههيا والزقازيق وديرب نجم، وكفر صقر وأولاد صقر والإبراهيمية بينما تم تسوية وزراعة 1151 فدانًا بمشروع الترشيد.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في الشرقية إلى أنّ إجمالي التجميعات الإرشادية التابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول الأرز عدد 22 تجميعة بمساحة 50 فدان بمراكز كفر صقر، أبو كبير والإبراهيمية هذا وتبدأ المحافظة بالحصاد في منتصف شهر سبتمبر خلال الاسبوع القادم.

أصناف الأرز بالشرقية

وأوضح وكيل الوزارة إلى أن أهم أصناف الأرز المزروعة كالتالي سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1، لافتا إلى أن مواعيد الزراعة تبدأ من 15 أبريل وحتى 30 مايو ووفقا لطريقة الزراعة سواء شتل أو تسطير أو بدار.

أصناف أرز تقاوم الأمراض وتغيرات المناخ

وفي سياق متصل أشار المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية أن الأصناف المنزرعة بالمحافظة بعضها حديث وذات إنتاجية عالية، كما تتميز بمقاومتها للأمراض والآفات وتحمل الظروف البيئية والمناخية التي تؤثر سلبا على المحصول، وتتميز بنضجها المبكر وتوفر في استهلاك مياه الري.

انتاجية فدان الأرز تصل 5.5 طن

وأوضح نصير أنّ إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 حتى 5.5 طن ويعود إلى حسب صنف الأرز المنزرع ومدى الالتزام بتوصيات الزراعة الفنية منذ بدء الزراعة وحتى الحصاد، مشيرًا إلى عقد ندوات إرشادية ومدارس حقلية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الأرز بسخا والمراكز البحثية والإدارة المركزية للإرشاد خلال لتوعية المزارعين والنهوض بالإنتاج.