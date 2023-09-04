حمزة نمرة يكشف عن موعد طرح آخر أغنيتين من ألبومه «رايق»

كشف الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح آخر أغنيتين من ألبومه الغنائي الجديد «رايق».

ونشر حمزة نمرة، البوستر الدعائي للأغاني، وعلق عليها قائلا «آخر أغنيتين في البوم رايق ورجعنا لوجع القلب ويا سفينة يوم الأربعاء 6 سبتمبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على اليوتيوب».

ألبوم رايق لحمزة نمرة

وحقق حمزة نمرة، مؤخرا نجاحا كبيرا بألبومه الجديد «رايق»، الذي طرح أغنياته تباعا، ويضم 13 أغنية، طرح منها حتى الآن عددا من الأغاني الناجحة؛ أبرزها «رياح الحياة»، و«رايق»، و«غروب»، و«إسكندرية»، وغيرها.