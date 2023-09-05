ضبط 600 مخالفة تموينية بالدقهلية في أسبوع

كشفت مديرية التموين بالدقهلية، عن شنها الكثير من الحملات التموينية على مدار أسبوع، بداية من الثلاثاء الماضي، حتى 4 سبتمبر، وجرى تحرير أكثر من 600 محضر بالمخالفات التموينية التي جرى ضبطها والتحفظ بها.

شن حملات تموينية بالدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في بيان له إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وتوجيهات محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق والمخابز في مختلف الإدارات.

وأوضح دايرة، أنه جرى ضبط العديد من المخالفات في مختلف الإدارات التابعة للمديرية وصلت إلى أكثر من 600 مخالفة على مدار أسبوع، وجاءت كالآتي:

- يوم الاثنين 4 سبتمبر: ضبط 115 مخالفة تموينية في الإدارات

- يوم الأحد 3 سبتمبر: ضبط 114 مخالفة تموينية في الإدارات المختلفة

- يوم السبت 2 سبتمبر: جرى ضبط نحو 115 مخالفة تموينية

- يوم الجمعة 1 سبتمبر: قامت المديرية بضبط نحو 116 مخالفة تموينية

- يوم الخميس 31 أغسطس: ضبط نحو 93 مخالفة تموينية

- يوم الأربعاء 30 أغسطس: ضبط 70 مخالفة تموينية