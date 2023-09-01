إزالة 8 مخالفات بناء في سوهاج على مساحة 2500 متر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، 8 حالات إزالة مبانٍ مخالفة يوم العطلة في طهطا.

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، نفذت الوحدة 8 حالات إزالة، بناحية مجلس قروي الصوامعة غرب، ونزلة عمارة والصفيحة، على مساحة حوالي 2500 متر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

القائمين على حملة الإزالة

أضاف «عوض»، أن الإزالة تمت بإشراف رمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب، وحسام محمود جابر رئيس قرية الصفيحة ومحمود أحمد السيد على سكرتير قرية الصوامعة غرب، وأحمد حسن عبدالحفيظ سكرتير قرية الصفيحة ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا بالتنسيق مع مقاول الهدم.

إزالة المباني المخالفة بمعدات الوحدة المحلية بطهطا

وكشف «عوض»، أن حالات الإزالة تمت يوم العطلة عقب الرصد المكاني للمخالفات بمعدات الوحدة المحلية لطهطا، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات، ومهما كانت الظروف، للحفاظ على الرقعة الزراعية.