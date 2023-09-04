أخبار المعادي.. كسر ماسورة مياه وإزالة مخالفات بناء (صور)

تلقت غرفة عمليات حي المعادي بمحافظة القاهرة، بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بشارع 71 أمام عقار 17، وبناء على تعليمات اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، جار أعمال الإصلاح، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، وإعادة الشئ لأصله.

يأتي ذلك في إطار الحرص على صيانة المرافق الحيوية، ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء كافة أعمال الإصلاح والصيانة في أقل فترة زمنية ممكنة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

إزالة مخالفات بناء

من ناحية أخرى، قام حي المعادي برصد المخالفات ووقف أعمال، عبارة عن مباني مخالفة في المسافة الحرة بالعقار، بشارع الزهراء الرئيسي، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ علي المعدات وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة إعلان مخالف

كما قامت أجهزة حي المعادي، بإيقاف أعمال مخالفة وبدون ترخيص عبارة عن تركيب إعلان علي واجهة محل المراعي عمارة رقم 1 عمارات البنك شارع الزهراء الرئيسي وتم التحفظ علي المعدات المخالفة وايداعها بمخزن الحي.