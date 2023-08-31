غلق 66 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات دوائية في حملات بكفر الشيخ

تمكنت إدارة العلاج الحر، التابعة لمديرية الشئون الصحية، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط بعض المخالفات في مراكز المحافظة، وعدد من المنشآت المخالفة التراخيص، التي تعمل خارج إطار اللوائح والقوانين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

حملة للمرور على المنشآت الطبية في كفر الشيخ

وجرى شن حملة موسعة برئاسة الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، بهدف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، حيث تم المرور على 160 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج طبيعي وغيرها.

وأصدرت الحملة، 66 قرار غلق للمنشآت التي تعمل بالمخالفة للقانون، كما جرى تحرير إنذارت لتلافي المخالفات، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها بالنسبة للمنشآت الخاصة المرخصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

تكثيف الحملات على المنشآت الطبية

وأكدت وكيل الوزارة، أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات وضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، كما دعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.