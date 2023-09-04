دراسة تكشف عن وجود جزيئات بلاستيك في قلب الإنسان.. سببها مواد تغليف الأغذية

كشف الدكتور محمد عطية، الباحث بوكالة حماية البيئة الأمريكية «USEPA»، عن تفاصيل دراسة جديدة نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية، اكتشفت وجود جزئيات من البلاستيك داخل أنسجة قلب الإنسان بسبب مواد تغليف الأغذية.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن المواد البلاستيكية تكون موجودة في مصادر المياه والأسماك التي نأكلها، وهناك عشرات الجزئيات من البلاستيك تخترق جسم الإنسان.

رواسب المياه والمأكولات تتضمن مواد بلاستيكية

وذكر أن رواسب المياه والمأكولات تتضمن مواد بلاستيكية، وعضلة القلب لا يمكنها التخلص بالطبع من الأجسام الغريبة، لكن لا يوجد بحث حاليًا حول التأثير الضار لهذه المواد على صحة الإنسان.

أهمية توعية المواطنين

وشدد على أهمية توعية المواطنين، في ظل وجود كثير من الملوثات البيئية المستحدثة، متابعا بأن هناك دراسات أكدت أن أسطح تقطيع الطعام تتضمن رواسب تذهب إلى عملية الطهي في الطعام، وبالتبعية تنتقل إلى سفرة الطعام وجسم الإنسان.