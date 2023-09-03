انقطاع المياه عن شبين الكوم وضواحيها لمدة 4 ساعات غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، انقطاع المياه غدا الاثنين 4 سبتمبر، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها هي شبين الكوم وكفر المصيلحة وميت خاقان، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم.

سبب انقطاع المياه في شبين الكوم غدا

وأوضحت الشركة، أن سبب انقطاع المياه غدا هو غسيل الشبكات وتطهير الخزانات في المناطق المحددة، على أن تعود فور الانتهاء من الأعمال.

وأهابت الشركة بالمواطنين ومسئولي الهيئات الحكومية والوحدات المحلية وأصحاب المخابز والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه بالمناطق المتأثرة، وذلك بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

كما أكدت أنه في حالة وجود شكاوى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 وغرفة الطوارئ.