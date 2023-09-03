انقطاع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية الثلاثاء المقبل.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه ببعض مناطق مدينة المنصورة يوم الثلاثاء لمدة 10 ساعات، وذلك بدءًا من الساعة 11 مساءً وحتى 9 صباح يوم الأربعاء.

أماكن قطع المياه بمحافظة الدقهلية

حددت شركة المياه والصرف الصحي بالدقهلية في بيان، أماكن انقطاع المياه وهي:

- حي شرق المنصورة.

- أجزاء من حي غرب المنصورة وتشمل مدينة مبارك، مجمع المحاكم، شارع عبدالسلام عارف ومتفرعاته، شارع بورسعيد ومتفرعاته، مستشفى التأمين الصحي، المستشفى الدولي، سندوب، سكة سندوب، شارع محمد فتحي، شارع الجلاء من ميدان مشعل حتى مدرسة الزراعة، السكة القديمة والجديدة.

- ضعف للمياه في أماكن أخرى، وهي الوحدات المحلية في نقيطة، كوم الدربي، برق العز، منطقة مصانع سندوب.

سبب انقطاع المياه بالدقهلية

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم قطع المياه نتيجة القيام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع الجيش قطر 800 مم، وربطه على شبكة المياه القائمة، مما يستدعي إيقاف محطة مياه شرق المنصورة لحين الانتهاء من الأعمال.

وأوضحت أنه يجب على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز المتواجدة في المناطق المحدد لها قطع المياه تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين عودتها.