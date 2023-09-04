انقطاع المياه لمدة 3 ساعات في بعض المناطق بالقليوبية.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مواعيد انقطاع المياه عن مدينه ومركز قليوب بمحافظة القليوبية لمدة 3 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الاثنين وحتى الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

سبب انقطاع مياه الشرب بالقليوبية

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية في بيان لها أن انقطاع المياه نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

تدبير الاحتياجات خلال انقطاع المياه القليوبية

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، حيث سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التطهير.

وأكدت أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الإنتهاء من الأعمال وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125».

ولفتت إلى أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه بمركز و مدينة قليوب في محافظة القليوبية عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع.