طفلة سيناوية تبهر أحمد موسى بقصيدة رائعة عن أرض سيناء

في مشهد مبهج، توسط مجموعة من أطفال سيناء الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» من سيناء، في حلقة خاصة، وذلك عقب تسليم أهالي سيناء عقود الأراضي الزراعية.

وقامت إحدى الفتيات بغناء قصيدة مبهرة، تتحدث عن سيناء وأهلها، بالإضافة إلى دور التضحية لتطهير سيناء من كافة أشكال وأنواع الإرهاب.

ومن جانبه، أبدى الإعلامي أحمد موسى، إعجابه الشديد بالفتاة التي قامت بغناء القصيدة لها، موجها الشكر لها.

تسليم أهالي سيناء عقود الأراضي

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تملك الأهالي للأراضي الزراعية في سيناء هو بداية الخير لما هو قادم، كما أن سيناء ستكون مركزا لحركة التجارة العالمية، موضحًا أن الرئيس السيسي أمر بتقنين الأراضي في سيناء، ومنح عقود الملكية للمواطنين في سيناء، «الرئيس السيسي وعد وأوفى».

وتابع بأن هناك حالة من الزخم للتواجد في سيناء، ولابد من الاستمرار في هذا الأمر، كما أن شاطئ العريش أصبح مقصد للمصطافين في الموسم الحالي، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع أهالي سيناء كان هدفهم الأمن الأمان والاستقرار في ربوع سيناء.