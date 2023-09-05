نظمت إدارة شباب فوة، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب فوه في محافظة كفر الشيخ، بمشاركة 30 فتاة من عضوات أندية الفتاة من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بهدف اكتسابهن خبرات عملية في صناعة الحرف اليدوية والمشغولات والحلي.

تعليم حرفة يدوية وصناعة الحلوى

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية، لتمكينها اقتصاديًا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهم وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

ورشة تصنيع عملي

بينما أدارت الورشة التدريبية رانيا الكومي، مدربة للصناعات اليدوية والحلي، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بفوه، وتحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة.