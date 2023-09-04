محافظ كفر الشيخ يشدد على رفع الإشغالات ويجازي 3 موظفين

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع عبد الهادي راضي، ومراجعة الحفر أمام وحدة الرصف القديمة، ورفع جميع الإشغالات بالموقف الجديد القاهرة طنطا كفر الشيخ، موجها بتكثيف أعمال النظافة بالموقف.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيبخ، بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس المركز والمدينة، مقررا مجازاة 3 مسؤولين، لعدم المتابعة والاهتمام بالنظافة وعدم رفع الإشغالات.

رفع إشغالات بطريق الصوالحة

كما وجَّه محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، رفع جميع الإشغالات بطريق الصوالحة، ورفع كفاءة النظافة بالطرق والشوارع، ورفع كفاءة منظومة النظافة بالموقف العمومي القديم، وتنظيم حركة مرور السيارات بالموقف.

كما وجَّه محافظ كفر الشيخ بمراجعة منظومة الجمع الآلي بشارع الـ47 عمارة، وشارع معهد الكبد، كما وجَّه بمجازاة أحد المسؤولين، لعدم متابعة حالة النظافة، كما وجَّه أيضاً بتعديل المحاور المرورية بميدان «أحمد زويل»، خاصة القادم من شارع صبرى القاضى خروجا إلى طريق دسوق.

ضبط جرار زراعي محمل حديد بمقطورة بدون لوحات تسير

كما تفقد شارع 21 يوليو غرب كفر الشيخ، موجهاً برفع جميع الأخشاب بالكامل المتواجد على الأرصفة، ومراجعة أعمدة الكهرباء وكافة الأسلاك العرضية، ورفع جميع التند الصاج بالشارع بالكامل، ومراجعة أغطية البلاعات بالشارع، كما ضبط جرار زراعي محمل حديد بمقطورة بدون لوحات تسير ، وبدون رخصة تسبب في إتلاف الأسفلت.