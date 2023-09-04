ليلة استثنائية بمهرجان القلعة بطلها ياسين التهامي.. ورسائل حب من جمهوره

رصد محمد سلامة، مراسل برنامج «الحياة اليوم»، تفاصيل حفلات مهرجان القلعة اليوم، والأجواء قبل انطلاق حفل شيخ المنشدين، ياسين التهامي، الليلة، مستعرضا آراء الجمهور المشارك في مهرجان القلعة عن الحفلات المتنوعة والمختلفة في المهرجان.

الليلة الـ11 لمهرجان القلعة

وأضاف «سلامة»، خلال تغطية خاصة من مهرجان القلعة لبرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة، أن الليلة الـ11 لمهرجان القلعة تعد ليلة ذات طابع خاص، إذ إن الشيخ ياسين التهامي سييحي حفلا بالمهرجان، فضلا عن حفل المنشد أحمد العامري، موضحا أن أغلب جمهور الشيخ ياسين التهامي من الصعيد.

آراء المشاركين بمهرجان القلعة

وقال محمود محمد عبدالدايم، أحد حاضري حفل الشيخ ياسين التهامي بمهرجان القلعة: «أنا من بلديات الشيخ ياسين التهامي في أسيوط، وجاي من هناك مخصوص عشان أحضر حفله، والشيخ ياسين بيجلنا الصعيد، ولكن إحنا بنحب نلف وراه في أي مكان عشان نسمعه لأنه حاجة في قلبنا كده، وربنا هو العالم بالحب بنا وبينه».

بدوره، أشاد محمد رشيدي، أحد حاضري حفل الشيخ ياسين التهامي بمهرجان القلعة، بأداء الشيخين ياسين التهامي وأحمد العامري في الإنشاد الديني: «الشيخ ياسين أداؤه ممتاز وبيقربنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، والجو في القلعة جميل جدا وبنشكر وزارة الثقافة ووزير السياحة على إتاحتهم الفرصة لمشاهدة الشيخ ياسين مرة أخرى، وهذه ثاني مرة أراها فيها».