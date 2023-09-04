أشرف زكي وإيهاب فهمي أبرز حضور حفل المنشد ياسين التهامي بمهرجان القلعة

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل المنشد ياسين التهامي، المقام على مسرح قلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات الليلة الحادية عشر لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

وكان أبرز حضور حفل الليلة، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، والفنان إيهاب فهمي، والفنان عمرو رمزي.

وطغى الحضور الجماهيري على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان، التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، والفنان هاني شاكر، وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

ابتهالات العمري في مهرجان القلعة

ومن المقرر أن يقدم العمري في الحفل مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، منها «رباه يامن أناجي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدني بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، ياحبيب الله، تملكتم عقلى، صلي يارب وسلم، مولاى إني ببابك، قمر، المسك فاح»، وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث الديني التي تتناول شمائل النبي الكريم.

وفي العاشرة مساء، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي، مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها في تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.