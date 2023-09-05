الغربية تستعد للمرحلة الثانية من حياة كريمة بتنظيم قوافل خدمية وورش تنموية

أطلقت محافظة الغربية، خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع كافة المديريات وجامعة طنطا، مجموعة من القوافل الخدمية والأنشطة التوعوية والتنموية التي تهدف في المقام الأول لتنمية وبناء الإنسان، وتمكينه اقتصاديا ضمن أعمال التنمية البشرية التي تعطيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الأولوية، إلى جانب أعمال التشييد والبنية التحتية.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن قوافل التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، التي أطلقتها المحافظة، جاءت في إطار استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتهتم في المقام الأول بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا.

وأوضح لـ«الوطن» أن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تكثف من الأنشطة والفعاليات، الخاصة بالقوافل الخدمية والأنشطة التوعوية والتنموية التي تهدف في المقام الأول لتنمية وبناء الإنسان، وتمكينه اقتصاديا ضمن أعمال التنمية البشرية التي تعطيها المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأولوية إلى جانب أعمال التشييد والبنية التحتية.

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن التربية والتعليم بالغربية تشارك بعدد من الفقرات والورش الفنية، التي تساهم في تنمية مهارات أبنائنا الطلاب.

كما نظمت مديرية التضامن الاجتماعي، ورشا لتنمية الأسرة المصرية، ومنها ورشة عمل (ابني ابنك) لتحقيق حياة اجتماعية صحية وتربية إيجابية للأطفال وتنظيم أطر العلاقات الأسرية بين الأجيال المتعاقبة.

ورش الشباب والرياضة

وقامت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بتنظيم ورش لتعليم الشطرنج، وتعليم الرسم والغناء بالإضافة إلى ورش عمل لاكتشاف المواهب في الألعاب الرياضية ومشروع قيم وحياة "لتنمية الوعي القيمي والأخلاقي لدى النشء والشباب.