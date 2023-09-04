بعد حضور حفله اليوم.. أشرف زكي من «دراويش» ياسين التهامي: «وراه فى كل مكان»

فى ليلة صوفية تملأها الروحانيات، أحيا شيخ المنشدين، ياسين التهامي، مساء اليوم، حفله، ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ31، وكان الملفت للانتباه هو حضور نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، واندماجه وسط الجمهور.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الدكتور أشرف زكي في حفل للشيخ ياسين التهامي، ويبدو في حالة من الذوبان مع كلمات مواويله وابتهالاته، ولكن سبق له وأن ظهر في أكثر من حفل وليلة صوفية، جعلته يبدو من «دراويش» شيخ المندشين.

وحرص زكي على حضور حفل الشيخ ياسين التهامي، الذي أقيم العام الماضي 2022، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ30.

وليس هذا فحسب، إذ حرص نقيب المهن التمثيلية، من قبل في عام 2019 على حضور الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، التي أحياها الشيخ ياسين التهامي، واندمج وسط الحضور مع روحانيات صوته.