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ياسين التهامي: جمهوري عبارة عن محبين من مختلف الثقافات

كتب:

محمد أيمن سالم
10:43 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الشيخ ياسين التهامي

الشيخ ياسين التهامي

قال الشيخ ياسين التهامي إنه يسمى جمهوره المحبين وليس الجمهور، وتنوعت ثقافة المحبين من سنين إلى الآن، ولكن الآن يوجد محبون كثر من الشباب يجيدون الإنشاد والشعر ويؤدون بأنفسهم أيضا من مختلف الطبقات والثقافات، مضيفا أن من أراد معرفة أي شيء عليه بسؤال الناس والاطلاع على المعارف.

«الفطرة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها»

وأضاف «التهامي» في حواره مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة الحياة في تغطية خاصة: «الفطرة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، والجميع لديه طاقة إحساس واستماع، وفي بعض الناس ممكن تبقى مش فاهمة كلام القصيدة لكنهم عايشين الإحساس بوجدانهم، وأنا بتعامل مع الإنسان كإنسان مهما كانت ثقافته، وأتمنى مصر تكون بخير دايما».

أفضل حفل للتهامي

ووجه الشيخ ياسين التهامي رسالته للجمهور قائلا: «أنا منتظر المحبين أكثر مما هما منتظريني، وأتمنى اليوم يكون أفضل حفل يعجب المحبين ويرضيهم، وانصح الناس جميعا أن ينظروا حولهم ويروا أنفسهم وبلادهم ويحمدوا الله».

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