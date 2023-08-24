أشرف زكي: عرض فيلم عن تاريخ الدراما المصرية بمهرجان القاهرة في العلمين

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إقامة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، أمر إيجابي للغاية، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين بفعالياته، وسحر المدينة نفسها، لا يقل عن المهرجانات العالمية الأخرى، وهذا نوع من التميز والتفرد، متابعا: «أنا سعيد بمشاركة كل زملائي في الوسط الفني بالنسخة الثانية الاستثنائية لمهرجان القاهرة للدراما».

فيلم للمخرج جمال عبدالحميد حول الدراما المصرية

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نحتفل بمرور 60 عاما على الدراما المصرية وهذا حدث كبير للغاية»، مشيرا إلى أنه سيتم عرض فيلم للمخرج جمال عبدالحميد، يستعرض فيه رحلة حول تاريخ الدراما المصري، فضلا عن تكريم رواد ورموز ونجوم، أثرت على وجدان المواطن، ليس المصري فقط بل العربي أيضا.

النسخة الثانية من مهرجان الدراما

وتابع: «النسخة الثانية من مهرجان الدراما بمدينة العلمين الجديدة لا تقتصر على الأعمال الدرامية لشهر رمضان فقط بل العام بأكمله»، مشيرا إلى أن مراكز استفتاء الجمهور أمر جديد نشهده اليوم.