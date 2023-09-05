هل يجوز خِطبة المطلقة أثناء فترة العدة؟.. الإفتاء تُوضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم شرعا خطبة المعتدة تصريحا، سواء كان نوع الطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء، وذلك ردا على سؤال أحد المتابعين حول خطبة المعتدة من طلاق بائن.

وأضافت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الشخصية خلال إجابتها عن سؤال هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟ بقولها إنه يحرم شرعا خِطبة المعتدة تصريحا لطلاق بائن، أو رجعي أو وفاة، مضيفة أن ذلك بإجماع الفقهاء، وبناء عليه لا يجوز خطبة المعتدة بشكل صريح من طلاق بائن.

أحكام الطلاق البائن

وفي سياق متصل، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية الأسبق، إن الطلاق البائن يعني خروج المطلقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أي ارتباطات زوجية بينهما، وذلك في وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وجواز زواجها من غيره بعد انتهاء العدة، وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى.