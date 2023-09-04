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هل يتم تقويم الذهب بسعر البيع أم الشراء عند إخراج الزكاة؟.. الإفتاء توضح

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:31 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
دار الإفتاء

دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكان نصه: «عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقويمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟».

وردت دار الإفتاء حول هذا السؤال قائلة: «إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%».

وأضافت الإفتاء، أنه يتم حساب الذهب بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك ما تملكه المرأة لزينتها.

حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر

وفي سياق مختلف، أكدت دار الإفتاء بأن قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103].

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بقلم أحمد الشرقاوي