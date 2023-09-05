طرح البوستر التشويقي الأول لفيلم «أهل الكهف» بعد الانتهاء من تصويره

طرح المنتج محمد رشيدي، البوستر التشويقي الأول لفيلم «أهل الكهف» في بداية للحملة الترويجية للعمل على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الانتهاء من تصويره نهائيا، ودخوله مرحلة المونتاج والجرافيكس، ليكون جاهزا للعرض بالسينمات.

بوستر «أهل الكهف»

وانتهى مؤخرا فريق عمل فيلم أهل الكهف من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب، وذلك بمدينة مراكش، ومن المقرر وضع اللمسات النهائية للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وشهد التصوير العديد من المشاهد، التي جمعت أبطال العمل؛ منهم خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد عيد وغيرهم.

أهل الكهف من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو عرفة.