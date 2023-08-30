ريم مصطفى تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم أهل الكهف

انتهت الفنانة ريم مصطفى من تصوير آخر مشاهدها في فيلم أهل الكهف، في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عودتها من الخارج لاستكمال تصوير مشاهدها التي بدأت في تصويرها منذ شهر يونيو الماضي.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين، خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

ضيف شرف

ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف فيلم مستر إكس للنجم أحمد فهمى والمعروض حاليًا في السينمات حيث انطلق في موسم عيد الأضحى، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.