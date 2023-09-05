ماجد الكدواني: «مش متخيل اليوم اللي ييجي واحد يخطف بنتي مني ويتجوزها»

قال الفنان القدير ماجد الكدواني، إن لديه مشكلة من فكرة زواج ابنته وبعدها عنه حتى قبل أن يحدث ذلك، مشيرا إلى أنه لا يستطيع مجرد تخيل اليوم الذي يأتي رجل آخر ويأخذها منه، «عندي مشكلة مع ساندرا، فحتى هذه اللحظة لا أستطيع تخيل أي راجل تاني هياخدها مني.. مش قادر».

الكدواني: ساندرا بتقولي بتكره اللي هيتجوزني قبل ما يجي

وتابع «الكدواني» خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ هذا الإحساس يتملكه بداخله ولكنه يعود ويقول لنفسه: «متفكرش لأنك متعرفش مين الراجل ده، ويكون رد ساندرا عليا دائما: بتكرهه من قبل ما يجي؟.. مش أما نعرف مين الأول».

عزائي في معاملة صهري لابني

واستطرد الفنان ماجد الكدواني، أنه يجد العزاء عن فكرة زواج بنته في معاملة أبو زوجة ابنه يوسف الطيبة، قائلاً: «رغم إن الفكرة صعبة، إلا أن صهري تجاوز فكرة ابني هياخد بنته»، بجمله الحلوة «يقعد يقولي أنا بحب الواد يوسف وبحترمه واستجدعه، ما يجعلني أدعو الله أن يرزق ابنتي بزوج يجعلني أستشعر نحوه نفس الأحاسيس الجميلة، وبهذه الطريقة من التفكير الإيجابي بيصبرني شوية ويمنحني بُعد غايب عني والفرحة بالأحفاد جائزة الجائزة.. ومن زمان يقولوا أعز من الولد.. ولد الولد، يمكن مش فاهمينها لكن يدينا العمر ونحسها.. آمين، وأصبحت أعيش اليوم بيومه ولا أتعب نفسي كثيرا بالتفكير في الغد، ومهما فكرت في المستقبل أجد عيش اليوم بيومه أفضل شيء.. إمبارح خلص وبكرة بتاع ربنا ومتعرفش بكرة هايجيب ايه، ولكننا فقط نتأمل الحياة ونرجو الخير».