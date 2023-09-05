الفنان ماجد الكدواني: أصعب لحظة مرت عليا في فرح ابني يوسف

تحدث الفنان ماجد الكدواني عن شعوره في حفل زفاف ابنه يوسف، مشيرا إلى أنها كانت أصعب لحظة مرت عليه، فلطالما استشعر أنه صديقه وليس ابنه فقط، «يوسف من صغره كبير ومسؤول، والعلاقة بيننا تطورت وصار صاحبي أستشيره وأنتظر رأيه الذي أهتم له كثيرا، ومع اقتراب موعد زفافه شعرت وكأني انتظر موعد عملية جراحية».

الكدواني: عافيت نفسي بنفسي وقت سفر «يوسف» للدراسة

وأضاف «الكدواني» خلال حواره مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه بسبب عقدة قديمة لديه وارتباط شرطي عانى منه وقت سفر ابنه «يوسف» إلى أمريكا للدراسة من قبل، جعلته يعاني باقتراب موعد زفافه.

عزيت نفسي بإن «يوسف» سافر ولكنه لم يهاجر

وتابع الفنان ماجد الكدواني، موضحا: «كانوا كلهم هناك وفضلت في البيت لوحدي وقتها.. ما جعلني فور عودتي إلى المنزل بعد الانتهاء من الفرح أسترجع هذا الإحساس وقت أن خرج يوسف من المنزل للسفر والدراسة، وسبب لي ذلك جرحا ثقيلا لفترة قبل أن أنجح في التعافي منه وأستوعب إنه سافر وسيعود ولم يهاجر».