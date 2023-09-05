ماجد الكدواني: «نصيحتي لبنتي خليك واثقة في نفسك وسيبي كل حاجة على ربنا»

توجه الفنان ماجد الكدواني، إلى ابنته «ساندرا» بالنصيحة، قائلا: «الثقة بالنفس أهم نصيحة لك، وخليكي واثقة في نفسك دائما، واعملي اللي عليكي وسيبي النتيجة على ربنا»، وتابع «هي مدققة وتجلد ذاتها وتحمل نفسها فوق طاقتها وتعيش المشكلة وسريعة البكاء، وحساسة للغاية».

وأضاف «الكدواني»، خلال حواره مع الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، على شاشة «قناة dmc»، متابعا في نصحه لابنته: «أهم نصيحة أن كل حاجه بتحصل خير، وربنا مبيعملش حاجه وحشة وتأكدي كل حاجه للخير وانظري للجوانب الإيجابية، ولا تعيشي داخل المشكلة».

تجربة «تراب الماس»

واستطرد الفنان ماجد الكدواني، أنه بعد «تراب الماس» تغير بدون أن يشعر وبدأ صوته يرتفع للغاية، وابنته تأثرت بدون أن تخبره، وعرف ممن حوله أن صوته المرتفع يزعجها، حتى وجدها توجهه بالنصح، قائلا: «راعيت الفكرة التي أرادت أن توصلها لي: ممكن متعليش صوتك.. طلع كل مشاعرك واعمل اللي تعمله هنحس بك جدا بدون ما ترفع صوتك.. مش طريقتك وبلاش تعبر بالشكل ده متعودناهوش منك، وتعلمت أحتفظ بمشاعري وأعبر بالشكل اللائق».

ووصف ابنته بالحساسة، مضيفا «ساندرا حساسة، وكل الشخصيات الحساسة لا تواجه بل تتراجع وتختفي إلى أن يهدأ من أمامها فتعود وتبدأ الحديث، وحصل لي موقف مشابه مع ابني يوسف، إتوتر بسبب علو صوتي لأني كنت بنفجر بلا إرادة».