انتشال جثمان طالب غرق في نهر النيل بالجيزة

لقي طالب مصرعه في نهر النيل بالجيزة، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم عبد الحليم الجيار، رئيس مباحث أطفيح، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق بنهر النيل بقرية الكداية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم عبد الحليم الجيار، إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين أن الغريق طالب 14 سنة، لقي مصرعه غرقا خلال استحمامه، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.