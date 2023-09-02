انتشال جثة طفل غرق في ترعة قرية نبيل الوقاد بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة من انتشال جثة طفل غرق في ترعة قرية نبيل الوقاد التابعة لمركز بدر، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

غرق طفل في ترعة نبيل الوقاد بالبحيرة

ورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد استقبال مستشفى بدر المركزي جثة طفل غرق بترعة قرية نبيل الوقاد التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطفل يدعى «معاذ محمد وجيه»، عامان، مقيم مركز بدر، وتحفظت النيابة العامة على الجثة تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.