غرق عامل في ترعة الجبل بالعياط بمحافظة الجيزة

لقى عامل مصرعه غرقا بترعة الجبل بالعياط في الجيزة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم أحمد الملطاوي، رئيس مباحث العياط، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بغرق أحد الأشخاص بترعة الجبل بدائرة القسم.

كشف ملابسات الواقعة

وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، المقدم أحمد الملطاوي، رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن جثة الغريق لعامل 40 سنة، وتم انتشالها بمعرفة الإنقاذ النهري.

وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأنه حال قيام المتوفى بري الأرض الزراعية ملكه، انزلقت قدماه مما أدى لسقوطه في الترعة ووفاته في الحال، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.