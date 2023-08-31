انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة طالب غرق خلال في نهر النيل، خلال الاستحمام، هربا من حرارة الجو، وجرى نقله إلى المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بغرق طفل في بنها

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل بمياه نهر النيل دائرة المركز.

تفاصيل غرق طفل في بنها

وبالانتقال والفحص، تبين غرق طفل يدعى عبدالفتاح ع 15 سنه بالصف الأول الثانوي خلال قيامه بالاستحمام بمياه النيل هربا من حرارة الجو، إذ جرفته المياه وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثة الطفل بعد 48 ساعة من الغرق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية بالتحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.