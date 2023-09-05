نشوب حريق في شقة سكنية بالشيخ زايد دون إصابات

اندلع حريق في شقة سكنية، ما أدى إلى احتراق غرفة الأطفال بالكامل دون إصابات في الشيخ زايد بالجيزة، وجرى إخماد الحريق تحت إشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والعقيد ياسر يسري، وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى النقيب يوسف عبدالعاطي، من قوة شرطة الحماية المدنية، بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الحي الأول بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل النقيب يوسف عبدالعاطي، والقوة المرافقة له، وتبيّن نشوب حريق داخل شقة سكنية نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق غرفة الأطفال بالكامل دون إصابات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.