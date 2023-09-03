اندلاع حريق في مصنع للألومنيوم بالجيزة دون إصابات

اندلع حريق داخل مصنع للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في أكتوبر ثان بالجيزة دون إصابات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مصنع للألومنيوم بالمنطقة الصناعية.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد أبوبكر، مفتش المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تم التقابل مع مالك المصنع، الذي أفاد بأنّ الحريق شب في غرفة معيشة العاملين بسبب ماس كهربائي، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.