السيطرة على حريق نشب في محل ملابس دون إصابات بالعمرانية

اندلع حريق في محل ملابس بالعمرانية بالجيزة، وجرى إطفاء الحريق بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية، بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حريق في شارع أحمد مصطفى بدائرة قسم العمرانية، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الحريق في محل ملابس بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه تلفيات في وجه المحل واحتراق 3 تكييفات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.