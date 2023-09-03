رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نشوب حريق في مخزن عصائر بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
05:04 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
الحماية المدنية - أرشيفية

الحماية المدنية - أرشيفية

اندلع حريق في مخزن عصائر معلبة بشارع فيصل دائرة القسم، وجرى إطفاء الحريق بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مخزن في شارع فيصل.

انتقال المباحث لموقع الحريق 

وبالانتقال تبين نشوب الحريق في مخزن به ثلاجات «عصائر معلبة» وتبين أن الحريق بـ5 ثلاجات بسبب ماس كهربائي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

«تموين الإسكندرية»: ضبط 3.5 طن قمح محلي متداول دون تصريح

ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القليوبية

ضبط 150 كيلو مكرونة و240 زجاجة زيت مجهولة المصدر بالشرقية

«الداخلية»: ضبط 3 أشخاص تعدوا على عدد من الأهالي أثناء دفاعهم عن سيدة

«الداخلية»: ضبط شخصين بتهمة تقييد آخر بعمود إنارة وتصويره بالقاهرة

ضبط موظف بشركة أدوية نصب على 12 شخصا في 9 ملايين جنيه بالدقهلية

«تموين الإسكندرية»: ضبط مصنع مخالف لتعبئة المواد اللاصقة للمواسير

ضبط ألبان فاسدة وتحرير محاضر في حملات تموينية بالمنيا
بقلم جيهان عبد العزيز