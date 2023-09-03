نشوب حريق في مخزن عصائر بالجيزة

اندلع حريق في مخزن عصائر معلبة بشارع فيصل دائرة القسم، وجرى إطفاء الحريق بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مخزن في شارع فيصل.

انتقال المباحث لموقع الحريق

وبالانتقال تبين نشوب الحريق في مخزن به ثلاجات «عصائر معلبة» وتبين أن الحريق بـ5 ثلاجات بسبب ماس كهربائي، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.