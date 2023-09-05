الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023.. بينها «طب» و«علاج طبيعي»

ما زالت الفرصة متاحة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني للشعبة العلمية، للالتحاق بإحدى الكليات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، حيث يضم موقع التنسيق الإلكتروني الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023، والمتاحة أمام طلبة الدور الثاني، وفق ما كشفت عنه وزارة التعليم العالي.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023

لطلبة وطالبات للدور الثاني من الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 50% وأكثر، ويستعدون للتسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني هنـــــا، ما زال هناك العديد من الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم 2023 متاحة أمامهم في الجامعات المصرية بجميع محافظات الجمهورية للتسجيل فيها.

- طب دمياط.

- طب المنصورة.

- طب الإسكندرية.

- طب أسنان جنوب الوادي.

- طب جنوب الوادي.

- طب كفر الشيخ.

- طب طنطا.

- طب القاهرة.

- علاج طبيعي كفر الشيخ.

- علاج طبيعي بورسعيد.

- علاج طبيعي بنها.

- علاج طبيعي جنوب الوادي.

- صيدلة جنوب الوادي.

- صيدلة المنصورة.

- علاج طبيعي القاهرة.

- صيدلة أسيوط.

- علاج طبيعي بني سويف.

- صيدلة المنيا.

- صيدلة الزقازيق.

- صيدلة دمنهور.

- صيدلة القاهرة.

- طب بيطري الزقازيق.

- طب بيطري سوهاج.

- طب بيطري كفر الشيخ.

- حاسبات ومعلومات دمياط علوم.

- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم.

- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم.

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم.

- حاسبات ومعلومات طنطا علوم.

- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم.

- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم.

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم.

- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم.

- حاسبات ومعلومات دمياط

ومعلومات بني سويف علوم.

- طب بيطري كفر الشيخ.

- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم.

- طب بيطري سوهاج.

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم.

- حاسبات ومعلومات طنطا علوم.

- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم.

- طب بيطري عين شمس.