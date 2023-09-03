مكتب التنسيق: تعليق المرحلة الثالثة مؤقتا واستكمالها بعد نتيجة الدور الثاني

أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، أن وزارة التعليم العالى أغلقت، أمس الأول، التسجيل الإلكترونى لرغبات المرحلة الثالثة للناجحين فى امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، مؤقتا، وقررت استكمالها بعد إعلان نتيجة الدور الثانى، موضحاً أن إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثالثة يأتى عقب الانتهاء من تنسيق طلاب الدور الثانى.

«عطا»: اليوم آخر مهلة لتسجيل اختبارت القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

وقال «عطا»، لـ«الوطن»، إن اللجنة العليا للتنسيق لم تحدد موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة، نظراً لارتباطها بموعد إعلان نتيجة الدور الثانى، وفور الانتهاء من أعمال التسجيل للطلاب الناجحين فى ملاحق الثانوية تبدأ اللجنة فى أعمال فرز الرغبات ووضع الحدود الدنيا للكليات، وأشار إلى أن هناك أماكن متوافرة لطلاب المرحلة الثالثة فى الجامعات والمعاهد الحكومية، وأن عملية التوزيع للطلاب على الكليات المختلفة تتم إلكترونياً ووفقاً للأعداد المقرر قبولها فى الكليات، وأن مكتب التنسيق بجامعة عين شمس وفروعه مستمر فى استقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور والإجابة عن كل تساؤلاتهم.

ولفت إلى أن اليوم آخر مهلة لتسجيل اختبارت القدرات لطلاب الدبلومات الفنية.

افتتاح يوم «كن مُستعدا» التوظيفي

من جهة أخرى، افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أمس، فعاليات يوم «كن مُستعدا» التوظيفى، بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، وأوضح الوزير أن مبادرة «كن مستعداً» أحد أنشطة برنامج «التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف»؛ وهو برنامج برعاية الوزارة وبدعم من المملكة المتحدة، وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واستعرض دور الوزارة والجامعات المصرية فى تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب فى المبادرة من 20 جامعة مصرية.

وأشار «عاشور» إلى أهمية تفعيل دور مراكز التأهيل المهنى بالجامعات الحكومية، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وإعداد برامج تدريبية متميزة.