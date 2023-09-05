«تاون جاس» تطمئن سكان المعادي: لا داعي للقلق حال شم رائحة غاز قوية غدا

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، أنّ سكان منطقة المعادي سيشعرون برائحة غاز قوية، غدا الأربعاء، موجهة رسالة إليهم بألا يقلقوا من هذا الأمر.

وأشارت الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ هذه الرائحة تأتي نتيجة ملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة للغاز الطبيعي بمنطقة المعادي غدا.

من الـ 11 مساءا سيتم بدء الملء

وأضافت الشركة، أنه سيتم ملء خزان الرائحة غدا الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء، مما قد يتسبب للمواطنين بالشعور بالرائحة.

وطمأنت الشركة العملاء من رائحة الغاز التي قد تنتج، مؤكدة أن تلك الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمن المواطنين، مؤكدا أنه لن يتم قطع الغاز الطبيعي عن المنازل والمحال التجارية.

في حالة الطوارئ يجب الاتصال

ولفتت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129.