خبير طاقة: الأزمة الأوكرانية أثبتت أهمية إمدادات الغاز الروسي لأوروبا

أوضحت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة، أن أوروبا أفرطت فى التفاؤل منذ بداية الأزمة الأوكرانية، عندما وضعت نفسها في موضع أنها يمكنها الاستغناء الكلي عن الغاز الروسي، مشيرةً إلى أن الشتاء يأتى سريعاً، وأوروبا قد أفرطت فى التفاؤل، لأنها في حاجة الى مزيد من الغاز مع حلول الشتاء.

انخفاض مبيعات شركة «غازبروم»

وأضافت خبيرة الطاقة، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن شركة «غازبروم» الروسية انخفضت مبيعاتها في النصف الأول من العام الجاري، بسبب العقود المؤجلة التي كانت قد تعاقدت عليها.

وأشارت إلى أن السبب الثاني وراء تراجع مبيعات الشركة الروسية، يرجع إلى أن أوروبا بدأت في الاستغناء عن الغاز الروسي في السنة الأولى من الأزمة الأوكرانية، وبدأت تبحث عن مصادر بديلة، كما أن المبيعات تأثرت بانهيار العملة الروسية، بالإضافة إلى وجود فروق في أسعار الصرف أثرت على أرباح الشركة.

بلجيكا وإسبانيا ثاني أكبر المشترين بعد الصين

وتابعت الدكتورة وفاء علي أنه على الجانب الآخر، فإن أوروبا فرضت العقوبات على روسيا، دون أن توفر مصادر بديلة لسد العجز في إمدادات الغاز الروسي، خاصةً وأن بلجيكا وإسبانيا ثاني أكبر المشترين بعد الصين، وبالتالي فإن أوروبا لم تستطع إيجاد حلول بديلة عوضاً عن الغاز الروسي، رغم أنها بذلت قصاري جهدها، كما تأثرت ألمانيا كثيراً بنقص إمدادات الغاز من روسيا، التي يعتمد عليها القطاع الصناعي بشكل كبير.