«لو هتفتح مشروع مخبز عيش».. اعرف كيفية توصيل الغاز الطبيعي له

أصبح استخدام الغاز الطبيعي وتوصيلة ضرورة ملحة ويرغب بيه جميع المواطنين سواء للوحدات السكنية أو التجارية والمصانع وغيرها، وذلك لأن الغاز الطبيعي يتميز بالاستمرارية مقارنة بأنابيب البوتاجاز.

ويوفر الغاز الطبيعي الكثير على المواطنين مقارنة بأنابيب البوتاجاز، وأصبح المفضل في الوقت الحالي في الكثير من الصناعات.

زيادة استخدام الغاز الطبيعي

كما تسعى وزارة البترول بشكل إلى زيادة أعداد الوحدات والمصانع والمشروعات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت أو أنابيب البوتاجاز، لما يحققه ذلك من فائدة للدولة وللمواطن، فأولها اقتصادي، وأهمها الأمان واستمرارية في الضخ.

ويتجه الكثيرون في الوقت الحالي لفتح مشروعات خاصة بهم، ومن المشاريع المنتشرة في الوقت الحالي هي فتح مخابز بلدية، لذلك تستعرض «الوطن» أبرز الخطوات والبيانات والأوراق المطلوبة للتقديم على توصيل الغاز الطبيعي لمخبز بلدي، سواء بالتقسيط أو نقدًا، وكافة إجراءات التعاقد.

خطوات التقديم على الغاز الطبيعي لمخبز

1- صورة من السجل التجاري للمخبز.

2- صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي تم تقديمه.

3- صورة من رخصة مزاولة المهنة.

4- صورة من إثبات الملكية أو الإيجار للمخبز.

5- صورة إيصال الكهرباء للمخبز.

6- صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك المخبز.

7- اصل خطاب التموين موضحًا به عدد الاجوال المستخدمة من الدقيق وزنتها مع ذكر النسبة وموضح به سعر الرغيف وذلك لحساب قيمة تأمين الاستهلاك.

8- صورة من فاتورة الشركة المنفذة موضحًا بها قيمة تكلفة توصيل الغاز وسداد قيمة العداد من عدمه وذلك لحساب نسبة الإشراف.

وعقب الموافقة تقوم الشركة المختصة بتوصيل الغاز الطبيعي في المنطقة التابع لها العميل، بإجراء المقايسات المطلوبة ومعاينة المكان، للبدء في التركيب.