استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل اليوم في بنك مصر 39.90 جنيه للبيع و39.70 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في أبرز البنوك، حسب ما أعلنته مواقع البنوك المصرية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 39.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 39.78 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 39.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 39.70 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك Cib

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 39.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 38.83 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 39.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 38.91 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 39.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 38.97 جنيه للشراء.