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سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 2-9-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
10:27 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 2-9-2023 بالبنوك، إذ يسجل أعلى شراء بنحو 39.28 جنيه والأقل بيعا 39.09 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 2-9-2023 بالبنوك، والذي جاء كما يلي: 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم السبت داخل البنك المركزي المصري 39.06 جنيه للشراء و39.24 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك الأهلي المصري 39.28 جنيه للبيع و39.08 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- كما يسجل سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 39.41 جنيه بيعا و 39.28 جنيه شراء. 

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي 

- بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت داخل البنك التجاري الدولي 38.86 جنيه بالنسبة للشراء و البيع 39.09 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية 

- أما سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية يبلغ 39.21 جنيه للشراء و39.41 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي