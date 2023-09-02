سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 2-9-2023 في البنوك

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 2-9-2023 بالبنوك، إذ يسجل أعلى شراء بنحو 39.28 جنيه والأقل بيعا 39.09 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 2-9-2023 بالبنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم السبت داخل البنك المركزي المصري 39.06 جنيه للشراء و39.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك الأهلي المصري 39.28 جنيه للبيع و39.08 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 39.41 جنيه بيعا و 39.28 جنيه شراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي

- بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت داخل البنك التجاري الدولي 38.86 جنيه بالنسبة للشراء و البيع 39.09 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

- أما سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية يبلغ 39.21 جنيه للشراء و39.41 جنيه للبيع.