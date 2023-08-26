شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 26-8-2023 في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً، إذ سجل اليوم في بنك مصر 39.07 جنيه للشراء و39.27 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» أسعار الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك حسب التحديث الأخير لأسعار العملات التي أوضحتها مواقع البنوك الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك Cib

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.29 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.10 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 38.94 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.39 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 39.20 جنيه للشراء.