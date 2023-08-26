أسعار الجنيه الإسترليني اليوم السبت 26-8-2023 في البنوك.. مستقرة

سجلت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم السبت 26-8-2023، استقرارا ملحوظآ أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال بداية التعاملات، وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الجنيه الإسترليني وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.10 جنيه للشراء، و39.28 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 38.83 جنيه للشراء، و39.27 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.83 جنيه للشراء، و39.27 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك Cib

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.02 جنيه للشراء، و39.40 جنيه للبيع، تبعا لآخر تحديثات بنك cib.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.03 جنيه للشراء، و39.40 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.26 جنيه للشراء، و39.40 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.