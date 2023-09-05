تطورات الحالة الصحية للفنان التشكيلي عز الدين نجيب: «قسطرة في القلب»

كشف الفنان التشكيلي والناقد صلاح بيصار تطورات الحالة الصحية للفنان عز الدين نجيب بعد نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة منذ يومين بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

عز الدين نجيب في الرعاية المركزة

وأضاف «بيصار» لـ«الوطن»: الفنان الكبير عز الدين نجيب نقل إلى أحد مستشفيات القاهرة إثر تعرضه لأزمة قلبية استدعت نقله للمستشفى، متابعًا أنَّه «حسب المعلومات الطبية من المستشفى مؤخرًا فقد خضع الفنان عز الدين نجيب لعملية قسطرة بالقلب، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية بغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى ونتمنى له الشفاء العاجل».

وأشار إلى أنَّ عز الدين نجيب لم يكن يعاني من مشكلات صحية واضحة تعيقه عن مزاولة أنشطة حياته في الفترة الماضية، موضحًا «تواصلنا قبل دخوله المستشفى بيوم واحد ولم يكن يشكو من أي شيء».

عز الدين نجيب.. أبرز نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة

وحسب موقع قطاع الفنون التشكيلية، فإن الفنان عز الدين نجيب يعد واحدًا من أبرز نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، نظم وشارك في العديد يمن المعارض الفردية والجماعية وأحدث معارضه المشاركة في معرض بعنوان «مختارات عربية 2023» بجاليري «ضي» للفنون والثقافة بالمهندسين والزمالك يوليو 2023.

كما صدَرت له العديد من المؤلفات منها: «موسوعة الفنون التشكيلية ثلاثة أجزاء»، «الأنامل الذهبية» وصدرَت له كتب ثقافية منها «الصامتون»، و«فجر التصوير المصري الحديث».